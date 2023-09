Mais de 30 veículos são flagrados estacionados em vagas especiais em Manaus

“Cada motorista que ignora essa regra, ignora a dignidade do próximo”, disse Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito do IMMU.

A operação, realizada no final de semana, teve como objetivo coibir o estacionamento irregular em vagas destinadas a pessoas com deficiência. De acordo com o IMMU, o desrespeito a essas vagas é uma infração de trânsito e também um desrespeito com as pessoas que realmente necessitam delas.

