Mais de 30 ocorrências são registradas durante forte chuva em Manaus

Manaus/AM - Para dar uma pronta-resposta à população, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), nesta terça-feira (13), atendeu 39 ocorrências – entre elas, as de trânsito – relacionadas à chuva. O local mais prejudicado foi o centro da cidade, que recebeu as equipes técnicas.

A Defesa Civil de Manaus registrou um total de 21 ocorrências devido à forte chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira, chegando a mais de 56 mm nas últimas 24 horas.

A ocorrência de maior relevância aconteceu na rua Comendador Clementino, no Centro, onde um muro desabou sobre uma residência, causando danos materiais. Além da Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) também participou da ocorrência, resultando em um cadastro social.

Conforme o secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Junior, as principais áreas afetadas foram as zonas Leste e Oeste.

“A Defesa Civil atendeu mais de 19 ocorrências com mais de 56 milímetros que atingiram principalmente as áreas Leste e Oeste da cidade. As equipes de rua desde as primeiras horas estão atuando e no CCC temos uma equipe do 199 monitorando em tempo real a cidade”, conta o secretário.

Trânsito

Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) registrou 18 ocorrências durante a chuva, sendo quatro de acidentes com danos materiais e três com vítimas lesionadas.

As equipes de agentes de trânsito seguem nos principais pontos da cidade para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres.