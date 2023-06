Mais de 30 motoristas são multados durante fiscalização na Djalma Batista

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fiscalizou a circulação, documentação e estado de conservação de veículos pesados que transitavam na avenida Djalma Batista, sentido bairro/Centro, na manhã desta terça-feira, 6/6. A operação resultou em 33 veículos autuados e 31 motoristas foram multados por dirigir sem cinto de segurança e dois veículos pesados por transitar dentro do horário de restrição de circulação no local.

Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, as fiscalizações continuam visando maior segurança no trânsito da capital. “A avenida Djalma Batista é uma das principais vias de ligação do centro da cidade para diversos bairros. Nosso objetivo com essa fiscalização é garantir que os veículos em circulação estejam de acordo com os critérios de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro”, destacou Ventilari.

Atualmente, Manaus conta com importantes corredores viários que fazem ligações com todas as zonas, por meio de rotas que precisam de fiscalizações e movimentam toda a malha viária da cidade.

O monitoramento é feito por meio de rotas com viaturas, motocicletas e postos com presença de operações dos agentes para garantir a segurança viária, além do apoio na fiscalização realizada pelas câmeras do Centro de Controle da Cidade (CCC).

As equipes do IMMU atuam nos cruzamentos, semáforos e áreas de fluxo intenso, principalmente nas rotatórias, atendendo as ocorrências diárias, ordenando o tráfego e proporcionando fluidez. Os motoristas também podem acionar os agentes para eventuais ocorrências por meio do Disque Trânsito no 0800 092 1188.