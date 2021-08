Mais de 3 mil servidores aplicam vacina no ‘viradão’ de 33 horas no Amazonas

Manaus/AM - Com 33 horas de duração, o viradão de vacinação iniciou às 9h deste sábado (28) para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 na população maior de 40 anos, com reforço de mais de 3 mil servidores atuando em turnos até as 18h deste domingo (29).

São mais de 1.600 servidores atuando diretamente com a vacinação, com cerca de 550 divididos em cada um dos três turnos nos 109 pontos de vacinação montados na Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus que vão funcionar sem intervalos das 9h de sábado às 18h de domingo.

O mutirão é realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus, que neste sábado também estará com sua campanha de vacinação habitual em 36 postos, abertos até as 16h.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, ressaltou a disposição de todos os servidores em mais este viradão, a dedicação e satisfação demonstrada por todos para levar essas doses de esperança à população.

Durante 33 horas, os 109 postos de vacinação montados pelo Governo do Amazonas no Sambódromo, na Arena da Amazônia e no Centro de Convenções Vasco Vasques estarão abertos para receber e vacinar com a segunda dose o público-alvo deste mutirão.

Acesso aos pontos estratégicos

Na Arena e no Sambódromo serão 30 e 28 postos, respectivamente, operando na modalidade drive-thru. No Vasco Vasques, a estrutura é de 51 pontos, na primeira etapa do centro de convenções, para atendimento de pedestres.

O acesso dos carros à área de vacinação da Arena da Amazônia será pelas ruas Lóris Cordovil e Jornalista Flaviano Limongi (via entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo) com saída pela Avenida Constantino Nery.

Em relação ao Sambódromo, a entrada dos veículos será pela Avenida do Samba e também pela avenida Coronel Pedro Teixeira. No Vasco Vasques, a entrada de pedestres será pela Avenida Coronel Pedro Teixeira.