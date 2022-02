Mais de 27kg de produtos vencidos são apreendidos em mercado de Manaus

A equipe da Visa Manaus, visitou pela manhã e à tarde, seis supermercados, sendo quatro na avenida Torquato Tapajós, um no bairro Santa Etelvina e um no Galileia, todos na zona Norte. Por ser uma ação de orientação, de esclarecimento ao público e às equipes dos supermercados, não houve autuações ou abertura de processos administrativos por irregularidades encontradas. Porém, nos casos de produtos em condições impróprias para o consumo que sejam colocados à venda, a equipe da Visa Manaus procede à apreensão e inutilização desses itens, como foi o caso dos estoques de queijo e embutidos já vencidos encontrados em um dos estabelecimentos.

Manaus/AM - A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) realizou, neste sábado (26), mais uma etapa da operação “Mercado Seguro”, que tem como objetivo levar orientações sanitárias aos supermercados da cidade. Apesar do caráter preventivo, a ação também resultou na apreensão e inutilização de mais de 27 kg de frios (queijos e embutidos), por já estarem fora do prazo de validade, em um estabelecimento no bairro Galileia, zona Norte.

