Mais de 22 mil já foram vacinados contra covid nos supermercados de Manaus

Manaus/AM - Durante dois dias, 22.185 doses de vacinas contra Covid-19 foram aplicadas por meio da ação do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, que montou postos de vacinação em 16 supermercados na capital. A estratégia tem o objetivo de avançar na imunização e fazer frente ao aumento de casos, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado. Ao todo, 120 servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) atuaram nos locais das 9h às 20h. No primeiro dia da ação, na quinta-feira (13), o Governo do Estado contabilizou a aplicação de 9.567 doses. E, na sexta-feira (14), 12.618 doses foram aplicadas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.