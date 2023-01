Mais de 21 toneladas de carne vencida são apreendidas de estabelecimento em Manaus

O estabelecimento, um entreposto de produtos cárneos, foi notificado pela Adaf, pois também estava fracionando produtos sem licença para esse tipo de atividade. A empresa tinha licença do município apenas para estocagem e venda no varejo, sem nenhuma manipulação. Diante dos fatos, a licença foi suspensa, até que a situação seja regularizada.

Manaus/AM - Mais de 21 toneladas de carne bovina e de frango com validade vencida foram apreendidas em um estabelecimento no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, nesta sexta-feira (20). A operação foi realizada em conjunto pela Vigilância Sanitária (Visa Manaus) e pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf). Os produtos, impróprios para consumo, foram descartados no aterro sanitário da capital.

