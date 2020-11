Mais de 200 mudas de árvores são plantadas na Virada Sustentável em Manaus

Manaus/AM - A 6ª edição da Virada Sustentável Manaus aconteceu na comunidade indígena Parque das Tribos, situada no Tarumã, Zona Oeste da cidade. Várias atividades foram realizadas apenas com alguns voluntários do Conselho Criativo da Virada e da empresa DHL Global Forwarding Brasil, para evitar aglomeração devido a pandemia do novo coronavírus.

Na ação, mais de 200 mudas de árvores frutíferas foram plantadas e distribuídas na comunidade, neste sábado (08), para garantir a restauração ecológica da área degradada e a conservação de uma nascente de rio que existe no local. De acordo com informações da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a comunidade indígena, é habitada por mais de 700 famílias de 35 etnias.