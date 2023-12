Mais de 20 hotéis e bares são fiscalizados contra exploração e abuso sexual infantil em Manaus

Manaus/AM - Os órgãos de fiscalização deflagraram, entre as noites de terça-feira (05) e de quarta-feira (06), ações com foco no combate à exploração e abuso sexual infantil em Manaus. As fiscalizações foram acompanhadas por membros da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, que enalteceram as ações integradas realizadas no Amazonas.

Na primeira noite, três hotéis foram autuados e/ou notificados por não atenderem às normas de funcionamento. Os agentes da CIF fiscalizaram nove hotéis na zona sul de Manaus. Entre as principais irregularidades encontradas estão a ausência de licença de Auto de Vistoria (AVCB), documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Em um hotel localizado no bairro Centro, o Conselho Tutelar emitiu uma notificação por haver uma criança em um quarto, desacompanhada, em local insalubre.

Na segunda noite, os agentes percorreram bares e pousadas no Distrito e na avenida Itaúba, zona leste. Não foram constatados casos de exploração sexual infantil. Segundo o coordenador do Departamento de Planejamento Integrado (DPI) da SSP-AM, tenente-coronel Botelho, o resultado da CIF foi considerado positivo no sentido de repressão.

“Embora os dois dias na semana não sejam os dias de maior impacto desse tipo de situação, foi importante para o reconhecimento dos locais e a manutenção da atividade de fiscalização que vem sendo realizada como forma de reprimir esse tipo criminal”, afirmou.