Mais de 20 estabelecimentos são fechados durante fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Vinte e dois estabelecimentos comerciais foram fechados e outros 15 foram autuados pela Central Integrada de Fiscalização neste fim de semana. A ação visa fiscalizar o cumprimento do novo Decreto nº 42.794, com as novas medidas complementares para enfrentamento à Covid-19 no estado.

De acordo com a CIF, foram fiscalizados 62 estabelecimentos situados em diferentes zonas de Manaus. Na sexta (25/09), os estabelecimentos da Praça do Eldorado, localizado na zona centro-sul da capital, bares e restaurantes foram orientados a encerrar suas atividades após as 22h, horário limite de funcionamento do setor. Já na noite de sábado (26), 11 locais foram fechados e seis autuados pelos agentes. No domingo (27), mais cinco estabelecimentos foram notificados pelos órgãos fiscalizadores.

A ação contou com o apoio de servidores da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil, e de órgãos municipais, como a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Casa Militar do Município.

Flutuantes – Equipes de policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão Ambiental (BPAmb), fiscalizaram 22 flutuantes. No domingo, um flutuante localizado no rio Tarumanzinho, foi orientado e fechado por não cumprir com o novo decreto.