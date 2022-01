Mais de 2 mil inscrições para concurso do IBGE foram realizadas pelo Sine Manaus

Manaus/AM - Levantamento realizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), dá conta de que mais de 2 mil inscrições já foram realizadas para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em um dos três postos do Sine Manaus, preparados para atender os candidatos interessados em se inscrever no certame.

Uma média de 200 inscrições diárias estão sendo realizadas nos postos do Sine Manaus. Com a prorrogação das inscrições presenciais para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022, até o dia 21/1, a expectativa é a de que o número de candidatos atendidos aumente.

O candidato pode procurar um dos três postos do Sine Manaus localizados na avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da galeria Espírito Santo, no Centro; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Norte de Manaus para a realizar a inscrição no certame.

Mais de 3 mil vagas serão disponibilizadas para os cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental). A remuneração pode chegar a R$ 2.477,20. Os documentos necessários para a inscrição são o RG, CPF e comprovante de residência.