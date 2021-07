Mais de 14 mil pessoas de 18 anos foram vacinadas durante mutirão em Manaus

A Semsa destacou que o monitoramento da campanha indica que em três faixas etárias – 50 a 54, 55 a 59 e 60 e mais, a Semsa já conseguiu ultrapassar a meta de 90% do público total estimado, com base na estimativa do Dicar/Semsa, com percentuais de 102,3%, 121,35% e 153,73% respectivamente.

Outra faixa iniciada na última semana, no dia 16, a de 19 anos, já computa 16.395 primeiras doses aplicadas. A população estimada nesta faixa é de 39.460 pessoas, sendo que 12.877 já receberam uma dose em grupos de comorbidades. Com isso restam, aproximadamente, 10 mil a comparecem aos pontos de vacinação.

Dados do Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação (Dicar), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), apontam que em Manaus 43.299 cidadãos estão na faixa de 18 anos. Destes, 1.580 haviam recebido a primeira dose anteriormente por estarem em grupos mais vulneráveis. Do resíduo de 41.719, ainda restam 27.377 pessoas nessa idade.

Manaus/AM - Nos dois dias de mutirão de vacinação contra a Covid-19, nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, cerca de 14.342 pessoas de 18 anos foram vacinadas com a primeira dose. Esta é a última faixa etária definida pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

