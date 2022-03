Mais de 12 mil candidatos realizam prova do concurso da PC hoje no Amazonas

Além do cargo de delegado, a PC também abriu vagas para escrivão (62), investigador (200), perito criminal (27), perito legista (8) e perito odontolegista (3). Para estes cargos, as provas serão aplicadas somente no dia 3 de abril.

Cerca de 12 mil candidatos se inscreveram no concurso e enfrentam as provas objetiva e discursiva nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Manaus/AM - Acontece na manhã deste domingo (27), a aplicação da prova para o cargo de delegado da Polícia Civil do Amazonas. No total, o certame oferece 62 vagas.

