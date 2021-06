Mais de 100 vagas de emprego para esta terça em Manaus; confira

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Recrutamento e Seleção Junior” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo Autopeças” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Motores Elétricos” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Vendas” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

Requisitos obrigatório – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, dentro do prazo de validade, possuir moto própria e ter experiência com varejo;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureira” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira – Contrato Intermitente” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Serralheiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – possuir moto própria e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A”, dentro do prazo de validade. Desejável possuir experiência com clientes de pequeno e médio varejo;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Manicure” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – desejável ter cursos na área. Desejável que more no bairro Aleixo ou adjacências: Adrianópolis, Coroado, Novo Aleixo, Parque 10, Petrópolis e São Francisco;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência com Pacote Office. Desejável que more no bairro Parque 10 ou adjacências: Flores, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças, Coroado;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para s [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – desejável que more no Centro ou adjacências: Aparecida, Educandos, Praça 14, Glória, Santo Antônio, Presidente Vargas, São Geraldo;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Nova Cidade ou adjacências: Manôa, Oswaldo Frota, Francisca Mendes, Monte Sinai, Campo Dourado;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – desejável morar no bairro Santa Etelvina e adjacências: Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Jesus Me Deu, Parque São Pedro;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

