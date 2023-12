Mais de 10 mil passes livre são emitidos para PCDs em Manaus

A chefe de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo, frisou que o cartão gratuidade é um benefício para pessoas com deficiência e outras patologias crônicas amparadas em decreto municipal.

Desde outubro, o serviço conta com a ampliação do atendimento médico que passa a ser realizado em dois dias da semana, nas terças e quartas-feiras, aumentando o número de acessos e evitando filas de espera.

Manaus/AM - Para garantir acessibilidade e inclusão no transporte público em Manaus, de janeiro a novembro deste ano, foram emitidos 10.410 cartões Passa-Fácil Gratuidade para Pessoas com Deficiência (PcDs). Este número representa um aumento significativo em relação as emissões do mesmo período do ano anterior.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.