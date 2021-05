Mais de 10 flutuantes e praias são fiscalizados em Manaus

A CIF Fluvial desta tarde ainda contou com o patrulhamento aéreo do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que realizou sobrevoo pelas áreas das praias do Açutuba, Japonês e de flutuantes naquelas proximidades.

Destes, apenas o Amazônia encontrava-se fechado. Os outros 12 estavam cumprindo as normas do decreto governamental, recebendo apenas orientações por parte dos agentes.

Manaus/AM - Equipes de fiscais estiveram em 13 flutuantes neste domingo (2) para verificar se as medidas restritivas estão sendo respeitadas no espaço. Em nenhum deles foram encontrados irregularidades.

