Mais de 1 milhão de manauaras completaram o esquema vacinal contra Covid-19

89,8% das pessoas se vacinaram com a primeira dose, o que corresponde a 1.604.045. Em relação à dose de reforço, o município aplicou mais de 104 mil doses em usuários pertencentes aos grupos contemplados atualmente: trabalhadores da saúde e pessoas acima de 50 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses ou mais, e os imunossuprimidos com a segunda dose aplicada há, pelo menos, 28 dias.

Manaus/AM - Cerca de 1.236.869 da população (acima de 12 anos) está com o esquema vacinal completo contra Covid-19 em Manaus, o número representa 69% de pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única de imunizante contra a doença, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

