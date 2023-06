Mais 33 médicos aprovados em concurso da Semsa são convocados em Manaus

Manaus/AM - Mais 33 médicos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão sendo convocados em Manaus. Esta é a décima convocação referente ao edital 001/2021, que ofereceu 124 vagas exclusivas para a categoria. Os convocados têm até o dia 18 de julho para se apresentar e concluir os procedimentos exigidos para posse.

Dos 33 nomeados, 17 foram aprovados para o cargo de Clínico Geral com 40 horas semanais de trabalho, 10 para o de Clínico Geral (20 horas) e seis para os cargos de Cardiologista, Ginecologista Obstetra, Neuropediatra, Patologista, Pneumologista e Ultrassonografista, sendo um profissional por categoria.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que, com a nova chamada, chega a 252 o número de médicos já convocados e a 1.168 o número dos convocados para as demais categorias descritas nos editais 002/2021 e 003/2021 do concurso, que ofereceu o total de 2.001 vagas.

A diretora de Gestão do Trabalho da Semsa, Mircleide Santana, orienta que os profissionais nomeados, primeiramente, realizem o cadastro no site pssemsa.manaus.am.gov.br, inserindo no sistema todos os documentos listados no Anexo II do edital.

Além dos documentos de identificação, CPF e título de eleitor, é obrigatório apresentar comprovante de residência, os documentos dos filhos menores de idade, certidões negativas de antecedentes criminais, comprovantes de escolaridade e os atestados de saúde.

“Depois de concluir o cadastramento, os profissionais convocados devem comparecer à sede da Semsa, onde serão conferidos os documentos e os requisitos para a posse”, explica Mircleide.

A recepção dos médicos será feita no auditório da instituição. A diretora ressalta que, nesta etapa, é necessário apresentar os documentos originais, conforme solicitado no edital. A Semsa está localizada na rua Maceió, 160, bairro Adrianópolis, e o atendimento irá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Todas as orientações relativas à apresentação estão descritas no edital de convocação publicado na edição 5.610 do Diário Oficial do Município (DOM), da última quarta-feira, 21/6. O documento pode ser conferido no site semsa.manaus.am.gov.br, no item Concursos.