Mais 3 aprovadas em concurso tomam posse na Defensoria Pública do Amazonas

Manaus/AM - Mais três novas servidoras aprovadas em concurso público tomaram posse e passam a integrar o quadro efetivo da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM). A cerimônia foi realizada na sede administrativa da instituição e contou com a presença do diretor administrativo, Rudson Fernandes Nunes e o defensor público e chefe de gabinete do defensor público geral Nairo Aguiar Cordeiro

Tomaram posse as servidoras Fabíola de Carvalho Silva no cargo de analista jurídico de Defensoria, Libia de Paula Ferreira da Silva no cargo de analista social de Defensoria - Serviço Social, e Aila Nascimento Tuma no cargo de assistente técnico de Defensoria.

A nova servidora, Fabíola de Carvalho, falou em nome das novas servidoras e destacou a alegria desse momento. “Hoje é um dia de muita alegria, não só para as servidoras e familiares, mas sim para a sociedade amazonense que ganha novas 3 servidoras que, juntas, vão aumentar a voz da Defensoria Pública”

O corregedor geral, Marco Aurélio, deu as boas-vindas destacou o papel dos novos servidores.

“Sejam bem-vindas à Defensoria Pública, aceitem esse caminhar e aceitem a Defensoria, se vocês forem ficar aqui algumas semanas ou anos, não importa, o que importa é o quanto vocês ajudarem a Defensoria a ajudar as outras pessoas. Doem-se, façam com que seja uma instituição mais bonita do que já é, não deixem a DPE estagnar, com isso vocês estarão agasalhando mais famílias que podem imaginar.”