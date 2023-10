Mais 20 guardas municipais se capacitam para uso de arma de fogo em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) deu início, na segunda-feira (2), à terceira turma do curso prático de “Capacitação de Guardas Municipais para o uso de Armamento Letal”, direcionado aos servidores da corporação, vinculada à pasta.

Vinte guardas municipais estão participando da capacitação, que está sendo realizada no Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), antiga Academia de Polícia Civil (Acadepol), na avenida Noel Nutels, zona Norte da capital.

Com carga horária de 90 horas e duração de 2 a 16 de outubro, o treinamento é realizado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), atrelada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), e tem por objetivo oferecer aos guardas municipais a prática necessária para o manuseio seguro e eficiente de armamento letal.

“Neste mês, a Guarda Municipal de Manaus completa um ano de uso de pistolas Taurus modelo Striker TS9, calibre nove milímetros, sem qualquer tipo de incidente. São doze meses da primeira turma armada da Guarda Municipal de Manaus sem nenhum incidente, sem tiro acidental, sem necessidade de utilizar o armamento letal. Isso nos deixa muito contentes e confiantes de que o caminho é esse mesmo a ser seguido”, declarou o secretário da Semseg, Sérgio Fontes.

De acordo com um dos instrutores do curso, o guarda municipal Álvaro de Jesus, responsável pelo controle de armamento da Semseg, o emprego correto do armamento letal irá garantir a segurança dos profissionais da Guarda Municipal de Manaus, preservar a integridade física da população e assegurar a proteção do patrimônio público.

“Estamos capacitando e treinando para que possamos colocar mais vinte homens armados nas ruas para a segurança dos munícipes, que é o mais importante. Após a conclusão e aprovação nas fases do curso, saindo o porte, a secretaria realiza o pagamento do armamento para que eles possam atuar na rua”, explicou de Jesus, como é conhecido no ambiente de trabalho.