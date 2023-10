Mais 18 aprovados no concurso da Semsa são convocados em Manaus

Manaus/AM - Mais 18 profissionais de diversas categorias, de níveis médio e superior, aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram convocados para os procedimentos de posse. O prazo para apresentação dos candidatos vai até 3 de novembro.

Os aprovados foram nomeados pelo prefeito David Almeida, mediante decreto publicado, na edição nº 5.683, do Diário Oficial do Município (DOM), da última quarta-feira (04). O edital da convocação, a sétima referente ao Edital nº 02/2022, do Concurso Público da Semsa, foi publicado no DOM, edição nº 5.685, de sexta-feira (06).

Os editais estão disponíveis no site da Semsa Manaus, na página “Concursos”, com acesso pelo link semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

O novo chamamento abrange aprovados nos cargos de agente comunitário de saúde, assistente em administração, programador de computador, administrador geral, advogado, enfermeiro epidemiologista, estatístico, farmacêutico geral, fiscal de saúde médico, psicólogo e terapeuta ocupacional.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, pontua que já chega a 1.269 o total de aprovados nomeados referentes aos três editais do concurso da pasta, que ofertaram 2.001 vagas, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. “A realização do concurso foi prova do compromisso do prefeito David Almeida com a saúde básica em Manaus”, disse.

Shádia reitera, ainda, que todos os aprovados serão nomeados, dentro do período de validade dos editais. “Reforço o chamamento dos novos aprovados para que compareçam e venham somar conosco para aprimorar e levar os serviços da atenção primária para mais pessoas”, declarou a secretária.

Conforme o edital de convocação, os profissionais devem, inicialmente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e efetuar o cadastro online dos documentos requeridos no processo de admissão, listados no Anexo II do chamamento. O rol inclui documentos de identificação, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais estadual e federal, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo, entre outros.

Após finalizar o cadastro, os convocados devem comparecer no auditório Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, munidos do documento de identidade e CPF. Durante a recepção na secretaria, eles serão orientados quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.