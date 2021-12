Mais 18 aprovados em concurso público do TCE tomam posse em Manaus

Manaus/AM - Mais 18 servidores aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) tomaram posse na manhã desta sexta-feira (17). A solenidade foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Mario de Mello, que parabenizou os novos servidores da casa. “Esses momentos são de grande alegria para nós do Tribunal de Contas do Amazonas. Aos poucos vamos renovando o nosso quadro de servidores efetivos, concluindo um desafio que tive durante minha gestão, que foi de realizar o concurso e empossar todos os aprovados. Tenho absoluta certeza de que todos eles darão a alma pela missão da nossa Corte de Contas e farão um excelente trabalho”, destacou o presidente, conselheiro Mario de Mello. A posse dos novos servidores acontece após a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ter divulgado o resultado final do concurso do TCE-AM. Agora, são 38 servidores empossados, faltando apenas mais duas posses para a conclusão do concurso público. Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios. As vagas foram divididas em 18 para o cargo de Auditoria Governamental; duas para o Ministério Público de Contas; cinco para o cargo de Auditoria de Obras Públicas, além de 15 vagas para o cargo de Auditoria de Tecnologia da Informação.

