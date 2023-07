Mãe é suspeita de vender os próprios filhos em Manaus; recém-nascido é resgatado

Manaus/AM - Uma mãe está sendo investigada suspeita de vender os próprios filhos, em Manaus. Um recém-nascido de apenas 11 dias foi resgatado, nesta sexta-feira (14), no bairro Alvorada, momentos antes de ser levado por uma mulher para Portugal.

De acordo com o Conselho Tutelar, um denunciante apontou o local onde bebê seria entregue. “Recebemos uma denúncia anônima de que uma mãe costumava dar ou vender a sua criança e fomos acionados. Quando chegamos no local, a moça que iria pegar o bebê para levar para Portugal já estava com a criança”, explicou a conselheira Tutelar da Zona Centro-Oeste, Lane Barbosa.

Segundo Lane, a mãe já teria feito o mesmo com outros filhos. “Segundo a denunciante, seria a oitava criança e nessa nós intervimos”. De acordo com a conselheira, a mulher que estava em posse do bebê confessou que o levaria de Manaus.

“A versão dela é que ela levaria para Portugal, que ela costumava ou dar ou vender a criança. [Ela] registraria [o bebê] no nome da pessoa que levaria a criança”, explicou a conselheira.

A mãe e a mulher foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para prestarem depoimento. O bebê foi encaminhado pelo Conselho Tutelar para um abrigo.