Mãe e filho são atropelados na frente de escola infantil em Manaus

Manaus/AM - Uma criança foi atropelada junto com a mãe na tarde desta quarta-feira (20), na avenida Beira Rio, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, a mãe havia buscado o filho na aula e quando atravessava a rua, um entregador de gás acabou se assustando com a proximidade de um carro que encostou ao seu lado, colidindo com as vítimas, que ficaram jogadas ao chão.

O motoboy prestou assistência e solicitou ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez a remoção da mãe e do garoto, que foram levados para o Hospital 28 de Agosto, para exames mais complexos.

As responsabilidades estão sendo apuradas.