Lutador indígena vai disputar campeonato de MMA neste sábado em Manaus

Manaus/AM- O lutador indígena, Mateus Kokama, irá disputar no campeonato de MMA, Gladiadores - The Best Combat (GTBFC), no próximo sábado (18), às 18h na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Waldir Garcia, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

O lutador treina desde os 5 anos de idade com seu pai e instrutor, Eliel Kokama, que ensinou as técnicas de luta, além disso, Mateus também participou de outras lutas e treina de segunda a sexta para a disputa contra o adversário Lucas Galvão, na categoria 61kg.



Segundo Eliel, pai de Mateus, a prática do esporte é um meio de fortalecer a mente das crianças e jovens para não se estabelecerem no mau caminho, contribuindo para o desenvolvimento pessoal deles. "O esporte é importante para o desenvolvimento do adolescente, porque ensina a disciplina mental e corporal, o que influencia a pessoa a ter uma vida mais responsável", explicou.

Para o diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), prestigiar os jovens indígenas é dar oportunidade para o crescimento das etnias. "Esse crescimento aumenta a visibilidade das etnias. E devemos buscar levar a cultura indígena a lugares onde ela não é conhecida”, disse