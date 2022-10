Lotes da Suframa em licitação recebem R$ 11 milhões em propostas e devem gerar 1,2 mil empregos

Manaus/AM - Em fase de conclusão, três concorrências relacionadas a terrenos de propriedade da Suframa preveem a geração de mais de R$ 11 milhões em propostas, com previsão de gerar mais de R$ 315 milhões em investimentos, assim como a geração de 1,2 mil novos empregos no período de cinco anos.

Regida pelo critério de maior oferta do preço, a licitação para a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) em caráter oneroso e com opção de compra, tem a finalidade específica de abrigar a implantação de projetos industriais ou de serviços.

Das sete empresas com propostas vencedoras, cinco delas já possuem projeto industrial ou de serviços aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS). Juntas, já realizaram mais de R$ 15,7 milhões em investimentos e geraram 241 postos de trabalho.

Outras duas empresas têm o prazo de 90 dias para submeter um Projeto Técnico-Econômico junto à Suframa, condição para a assinatura da CDRU. Uma dessas duas empresas já tem seu processo em análise e estima investimentos da ordem de R$ 1,6 milhão, com expectativa de empregar 331 pessoas.

No total, a concessão terá prazo de vigência de dez anos, renovável por iguais e sucessivos períodos, desde que mantidas as condições originárias de destinação útil do lote, de qualificação e de habilitação do concessionário e de cumprimento das regras estabelecidas. Caso a empresa resolva comprar o terreno, ela deverá pagar a diferença entre o valor do imóvel e o valor proposto (com correção monetária) na licitação.

Em fase final de recursos estão ainda as Concorrências Públicas Nº 02 e 03/2022 para CDRU, em caráter oneroso e com opção de compra de lotes de terras localizados no Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), nos municípios de Manaus e Rio Preto da Eva. A expectativa é de que os processos sejam finalizados com uma arrecadação de mais de R$ 4,6 milhões na soma global das 50 propostas vencedoras.

Após a fase atual de definição das propostas vencedoras, antes da assinatura das CDRUs haverá as etapas de entrega e aprovação de projetos agroindustriais. A estimativa é de investimentos somados da ordem de R$ 300 milhões em cinco anos, com potencial de gerar mil empregos diretos.

A intenção da Suframa é de oferecer em concorrência outros lotes no Distrito Industrial e no Distrito Agropecuário da autarquia em futuro próximo, contribuindo para a atração de novos investimentos para a região e para a geração de emprego e renda para a população.