Lojas de fogos de artifício são fechadas após ‘foguetório’ em Manaus

Os estabelecimentos Fogueteria Goiás, João Chamma e Renato Chamma, foram autuados e fechados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por irregularidades.

“O objetivo da CIF de hoje foi uma determinação do secretário de segurança pública, que após os eventos de ontem, acionou a equipe e todos os órgãos integrados que fizessem a fiscalização por parte das empresas e lojas que trabalham com a venda e comercialização desses produtos'', disse o delegado Felipe Lago, do Departamento de Atividades Policiais (DAP).

