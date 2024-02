Locais de prova do concurso do MPAM são divulgados nesta segunda

Cerca de 35 mil candidatos se inscreveram para concorrerem a vagas nos níveis médio e superior, com cotas para pessoas negras e com deficiência.

Manaus/AM - Os locais de prova para o concurso do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) foram divulgados, nesta segunda-feira (19), no site da banca do certame Fundação Carlos Chagas (FCC) por meio do link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mpeam123/.

