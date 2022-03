Lixo jogado por acompanhantes em teto de hospital de Manaus causa vazamento

A direção do hospital providenciou a limpeza das calhas e tubulações, e realiza campanhas de conscientização entre os usuários sobre o descarte correto do lixo.

O material obstruiu as calhas e fez com que a água ficasse represada até transbordar. “ Após a ocorrência, a equipe de manutenção retirou garrafas plásticas, embalagem de marmita, uma caixa de papelão e até material de revestimento acústico”, diz a nota.

Segundo a assessoria, o problema foi causado pelo lixo jogado pelos próprios acompanhantes dos pacientes internados nas enfermarias que ficam no andar superior do prédio.

Manaus/AM - Um vazamento no teto do refeitório do Hospital João Lúcio causou transtornos durante a chuva deste domingo (13), na unidade.

