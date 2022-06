Lixeira viciada é desativada após 20 anos em Manaus

Manaus/AM - Uma lixeira viciada foi desativada, nesta segunda-feira (13), no bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus. No local, há 20 anos os moradores lidavam com a lixeira atraindo moscas, ratos e baratas.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, acompanhou os serviços ao lado do subsecretário de Operações, José Rebouças, e do coordenador das Balsas, Marlon Chagas e, destacou que há sete dias a operação da Semulsp vem executando os serviços na área.

“Vários resíduos eram jogados de forma indevida e a orientação do prefeito David Almeida é mover todo este lixo e desativar a lixeira, para que seja transformado este ambiente em algo melhor. E nós da Semulsp estamos há sete dias aqui no Mauazinho usando escavadeira hidráulica, as balsas e pessoas habilitadas, para que esta operação seja concluída”, pontuou Moreira.

A moradora Lucilene da Silva agradeceu o trabalho da prefeitura. “As pessoas vêm de outras ruas e jogam lixo aqui. Essa ‘novela’ já tem mais de 20 anos e todo esse tempo nós éramos esquecidos e graças ao prefeito David Almeida e à Semulsp, hoje a realidade é outra”, comentou Lucilene.

Zona Norte

Paralelo aos serviços no Mauazinho, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem. Entre eles os conjuntos residenciais Viver Melhor 1 e 2, no bairro Lago Azul, na zona Norte, que desde a última segunda-feira, 6, recebem os serviços da prefeitura.