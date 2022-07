Livro 'O Porão da Casa 380' será lançado nesta sexta no Palácio Rio Negro, em Manaus

Manaus/AM - Acontece nesta sexta-feira (29), o lançamento do livro “O Porão da Casa 380”, de autoria do professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), José Dantas Cyrino Júnir e do procurador de Justiça do Ministério Público, Públio Caio Bessa Cyrino, a partir das 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro (CCPRN), na avenida Sete de Setembro, Centro.

No livro, que conta com a apresentações do escritor Élson Farias e do professor aposentado da Ufam, João Bosco Bezerra de Araújo, os irmãos José Dantas Cyrino, mais conhecido como Zeca e Públio Caio, trazem a memória de acontecimentos e vivências no porão e na casa situada na rua Monsenhor Coutinho, nº 380, no bairro de Aparecida

O objetivo da obra, que tem texto primoroso e muito humor, é contar histórias e oferecer, sobretudo aos mais novos, o que os autores definem não só como memória familiar, mas também como elementos históricos da cidade.

O livro é contextualizado na década de 1960 até a 1970, num corte temporal feito em função da infância deles até a morte do pai.

O porão da casa 380 é definido como “lugar de encantarias”, onde aconteciam as brincadeiras que reuniam não só os irmãos, mas os vizinhos dos arredores, principalmente para as criações de brinquedos como “perna de pau”, “latas com alças de arame”, “telefones sem fios feitos de copos plásticos”, “jogos de botões feitos de caroço de tucumãs” e “carrinhos de rolamentos” hoje chamados de carrinhos de rolimã. Com os brinquedos surgiam os campeonatos de disputas entre eles.

O lançamento é aberto ao público.