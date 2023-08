Livro ‘Aclea: 50 anos’, do jornalista Carlos Zamith é lançado em Manaus

Manaus/AM - O livro “Aclea: 50 anos”, do jornalista Carlos Zamith, sobre a história da crônica esportiva do Amazonas, foi lançado neste domingo (20), na Arena da Amazônia.

A imprensa esportiva marcou presença no lançamento, que contou ainda com todos os fundadores, além de parentes e amigos que acompanham a história da Aclea e do futebol amazonense.

O presidente da Aclea, Paulo Roberto Pereira, conta a importância da associação que construiu uma história de êxito atestada por jornais e emissoras de rádio e testemunhada por milhares de aficionados pelo futebol do Amazonas. “Nesse intervalo de tempo, foi e continua sendo presidida, e também integrada por profissionais da comunicação que têm em comum, entre outras particularidades, a paixão pelo futebol e pela emoção da palavra”.

O filho do autor homenageado, Carlyle Zamith, contou como este lançamento é importante para manter viva a memória do grande cronista esportivo, que ainda é lembrado e valorizado pela sua contribuição para a literatura e história do futebol amazonense.

“Carlos Zamith foi um autor incrível e suas obras estão mais vivas do que nunca. É maravilhoso ver que a prefeitura está reconhecendo seu talento, mais uma vez, e dedicando um evento especial para o lançamento de seu livro. Tenho certeza de que seria uma honra para ele saber que seu trabalho está sendo celebrado, mesmo após tanto tempo”, pontuou.