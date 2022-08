Lista dos vencedores dos Prêmios Literários Cidade de Manaus é divulgada

Os demais vencedores foram: o prêmio Álvaro Maia, melhor romance ou novela: “Fragmentos – Manaus, de autoria”, de Eduardo Von Sperling, de Belo Horizonte (MG); prêmio Violeta Branca Menescal, destinado ao melhor livro de poesia: “Horóscopo de Batizar Brumas Contra a Solidão das Asas”, de Airton Souza de Oliveira, da cidade de Marabá (PA); prêmio Samuel Benchimol, destinado ao melhor livro de ensaios: “Exercício: Ensaios”, de Vanessa Carneiro Rodrigues, de Curitiba (PR); prêmio Áureo Nonato, de memória e jornalismo literário: “O Rio, O Mundo e Eu: Uma Memória Filosófica & Sentimental”, de Ivo Korytowski, da cidade do Rio de Janeiro (RJ); prêmio Alfredo Fernandes, ao melhor texto de literatura infantil: “A Engolidora de Palavras”, de Gisele Garcia, Brasília (DF); prêmio Álvaro Braga, texto de teatro infantil: “A Casa do Homem’, de Ed Anderson Mascarenhas Silva, São Paulo (SP).

Dos 876 inscritos, nove se destacaram, entre eles estão três amazonenses ganhadores nas categorias: Contos, com a obra “A Lança de Anhangá”, de Ricardo Lima da Silva; a premiação regional, de Ensaios, com o título “Os fluxos Culturais do Wãnkõ Kaçauaré em Festas Populares na Amazônia”, de Socorro de Souza Batalha; e tradições populares, de Ensaios, de Agenor Cavalcanti de Vasconcelos Neto, com a obra “Kuximauara: A Música de Antigamente da Amazônia Indígena”. Cada autor foi premiado com o valor de R$ 5 mil reais na categoria nacional e R$ 3 mil, na regional, além da impressão em papel das obras.

