Lista dos beneficiários do 'Auxílio Manauara' é divulgado; confira

Manaus/AM - Saiu, na madrugada desta terça-feira (02), a relação das famílias contempladas pelo programa municipal de transferência de renda, o Auxílio Manauara, que vai beneficiar 40 mil famílias com R$ 200, por um período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses caso permaneça a situação de pandemia.

A primeira parcela será paga nesta sexta-feira (05), sendo que a segunda parcela será paga no dia 31 ainda deste mês.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Manauara, na aba “Divulgação de Resultados” e pelo site auxilio.manaus.am.gov.br. A lista também estará disponível no Portal da Transparência da prefeitura (transparência.manaus.am.gov.br) e no site da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (semasc.manaus.am.gov.br).

Pagamento

Se o beneficiário já tiver o aplicativo Caixa Tem, é só acessar a conta. Do contrário, é preciso baixar o aplicativo Caixa Tem na loja de aplicativos do celular, colocar os dados e a conta já estará aberta. Esse procedimento só deverá ser realizado a partir de sexta-feira (05).

De acordo com o calendário, as próximas parcelas serão pagas nos dias 31/3, 30/4, 31/5, 30/6 e 30/7.

Para as famílias contempladas que tiverem dúvidas a respeito das próximas etapas, podem entrar em contato com o Disque-Auxílio Manauara nos números 98842-4777 e 98842-1018. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Os contatos são apenas para ligações e não tem a finalidade de tirar dúvidas de pessoas não elegíveis pelo programa.

Irregularidades

Como o processo é autodeclaratório, pessoas que não estejam dentro das condições estabelecidas e que tenham sido aprovadas pelo sistema podem ser denunciadas por meio do Disque-Auxílio Manauara. Caso a fraude seja comprovada, o processo será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município (PGM), para as devidas providências.

Programa

São critérios para não receber o Auxílio Manauara: ter emprego formal ativo; família ter renda per capita acima de R$ 178; estar recebendo seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, assistenciais ou benefícios de transferência de renda federal ou estadual, com exceção do Bolsa Família.