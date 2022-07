Lista do terceiro lote do Auxílio Aluguel Cheia 2022 é divulgada em Manaus

Manaus/AM - a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), torna pública a terceira lista com os nomes de mais 380 beneficiários com o Auxílio Aluguel Operação Cheia 2022. Nesta quarta-feira (13), o rio Negro registrou a cota de 29,34 metros considerada severa pelos órgãos de medição.

Cada família irá receber duas parcelas no valor de R$ 600, por meio de pagamento via ordem bancária. As guias de pagamento da primeira parcela já estão disponíveis aos beneficiários e estão sendo entregues na sede da secretaria, localizada na avenida Ayrão, Centro.

“Apesar da diminuição do volume do rio Negro, estamos garantindo que as pessoas tenham acesso ao auxílio e façam os reparos necessários em suas residências”, destaca a titular da Semasc, Jane Mara Moraes.

A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br/serviço_cidadao, ao clicar no ícone “Lista Auxílio Aluguel - Operação Cheia 2022”. A Semasc montou uma força tarefa para ligar para as famílias, orientando sobre a entrega da Guia de Pagamento.