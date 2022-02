Lista de sorteados no Nota Premiada Manaus é divulgada; Maior prêmio é de R$ 20 mil

O sorteio ocorreu nesta sexta-feira (25), com base nos números extraídos pela Loteria Federal na última quarta (23). A maior premiação, no valor de R$ 20 mil, será paga a Helderlan Souza, morador do bairro Lago Azul, zona Norte. Ele indicou a Casa da Criança para receber R$ 8 mil em premiação social.

Manaus/AM - A lista com os nomes dos 27 ganhadores do segundo sorteio de 2022 da campanha Nota Premiada Manaus, foi divulgada nesta sexta-feira (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.