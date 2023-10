Limitador de altura de passagem subterrânea na Constantino Nery ganha sensores para evitar acidentes

Após avaliações de funcionamento, visibilidade e aceitação, a equipe considerará a implantação no sentido oposto. Os sensores irão ficar intermitentes com luz vermelha, caso o veículo tenha a altura igual ou superior a 4 metros e os motoristas terão 15 segundos para visualizar o semáforo, garantindo tempo suficiente para tomarem as devidas precauções.

O objetivo é prevenir acidentes com veículos que excedam a altura máxima permitida de até 4 metros. A sinalização vai operar, a princípio, em fase de teste, na rua João Valério, no sentido da Djalma Batista para Constantino Nery.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai implantar, nesta sexta-feira, (20), dois semáforos equipados com sensores de presença, no limitador de altura da passagem subterrânea da Constantino Nery.

