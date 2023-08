Liceu Cláudio Santoro abre nova unidade com 170 vagas em Manaus

Manaus/AM - O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, uma instituição pública de ensino da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, abriu 170 novas vagas para cursos no Centro Cultural Aníbal Beça. A unidade recém-inaugurada está localizada na Avenida Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo.

As inscrições serão realizadas online no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, a partir das 8h da próxima quarta-feira (23). Os cursos ofertados são: Introdução ao Teatro, Hip Hop Dance, Danças Populares, Violão Básico e Noções de Teclado.

A faixa etária para participação é a partir de 13 anos.

Após receber o comprovante de inscrição online, os interessados devem se atentar à data indicada nele para comparecer à unidade portando a documentação necessária. Este procedimento é necessário para a confirmação da matrícula.

Os candidatos que não conseguirem a vaga poderão fazer parte da lista de espera. Caso haja vaga disponível, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro entrará em contato por meio de ligação telefônica. O período da lista se estenderá até o dia 15 de setembro de 2023.