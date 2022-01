Licenças e autorizações para eventos em Manaus estão suspensas

Manaus/AM- A Prefeitura suspendeu temporariamente a concessão de licenças e autorizações para realização de eventos em Manaus. A medida é válida por 30 dias. De acordo com a decisão, as determinações não valem para eventos esportivos com cobrança de ingresso ao público, que serão objeto de regulamentação específica. O decreto também tornou sem efeito as licenças e autorizações emitidas antes da publicação do decreto. As medidas, conforme o subsecretário da Semef, poderão ser reavaliadas, a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. Também devido ao aumento dos casos de Covid-19 na capital, a prefeitura liberou na última sexta (14), o trabalho em home-office para servidores com idade igual ou superior a 60 anos e os portadores de comorbidades, por 15 dias. O teletrabalho, no entanto, não contempla servidores das secretarias municipais de Comunicação (Semcom), Saúde (Semsa), Assistência Social (Semasc), Limpeza Urbana (Semulsp), Infraestrutura (Seminf) e Mobilidade Urbana (IMMU), por serem considerados órgãos com atividades essenciais.

