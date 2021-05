Leilão do Detran com 950 veículos encerra visitação em Manaus

Manaus/AM - O Detran realiza um mega leilão virtual na próxima segunda-feira (31), que vai ofertar 950 veículos. Quem tiver interesse e quiser conferir de perto os modelos e tipos de veículos disponíveis, tem somente até este sábado (29), para visitar a exposição.

Mas para isso, é necessário agendar a visitação diretamente com a empresa Leilões do Norte, responsável pelo pregão. As visitas podem ser agendadas pelo WhatsApp nos números (92) 99192-0022 ou 98218-1717.

O leilão terá duração de três dias e inicia na próxima semana, de segunda (31) a quarta-feira (02).

Desde a última segunda-feira (24), mais de 6 mil pessoas já passaram pelo galpão da empresa, localizado na avenida Buriti, 6.500, bairro Distrito Industrial, onde os veículos estão expostos para visitação.

Dentre os veículos que vão a leilão, 930 são motocicletas e 21 são carros, nos mais diversos estados de conservação. Por isso, é importante que os interessados em participar do certame visitem o local onde os veículos estão expostos.

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da empresa leiloeira (www.leiloesdonorte.com.br). Somente pessoas cadastradas poderão dar um lance.

O valor mínimo do lance será de R$ 200, para carros, e de R$ 100 para motocicletas.

Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor, como garantia do bem. Será enviado um e-mail para o arrematante com o boleto bancário para pagamento. Se o pagamento não for efetuado em até 48 horas, a pessoa perderá o lote arrematado.

Para receber o veículo, o arrematante deve agendar a retirada do galpão, a partir do dia 10 de junho, pelo WhatsApp (92) 98218-1717. Os veículos só poderão ser liberados em guinchos ou plataformas.

Em caso de desistência, não haverá devolução do valor pago como garantia do arremate, ou seja, os 25% da entrada.