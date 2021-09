Lei que prevê multa para quem jogar bituca de cigarro em ruas de Manaus entra em vigor

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número estimado de fumantes no mundo é de 1,6 bilhões, e cerca de de 12 bilhões de bitucas são descartadas incorretamente diariamente, demorando pelo menos cinco anos para se decompor.

A lei, prevê advertência e multa de 10 Unidades Fiscais do Município, ou R$ 1.146,10 para quem for flagrado despejando este tipo de material nas ruas.

