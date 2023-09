Lei Paulo Gustavo: Editais serão finalizados com consulta pública em Manaus

Outra contemplação vai para as demais multilinguagens como artes visuais, teatro e circo, dança, música, literatura, cultura étnica e cultura popular, totalizando até 238 projetos, no valor total disponibilizado de R$ 4,3 milhões.

A consulta é feita, por meio do Concultura, pelo gestor do Fundo Municipal de Cultura, atendendo ao que preconiza a lei complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), além dos decretos federais 11.525/2023 e 11.453/2023, e torna públicos os editais do audiovisual com objetivo de premiar até 108 projetos, divididos em produções audiovisuais, salas de cinema, formação e difusão, cujo orçamento é de R$ 11,7 milhões.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus apresenta o texto final dos editais para consulta pública aos artistas, fazedores de cultura e sociedade em geral para apreciação antes do lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, voltado para os setores do audiovisual e demais segmentos artísticos, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

