Justiça manda soltar homem que esfaqueou funcionária na Fametro em Manaus

Elias esfaqueou uma colega no pescoço de uma mulher na biblioteca da Fametro e tentou se jogar da janela em seguida. A vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital 28 de Agosto, onde recebeu 10 pontos no ferimento.

Manaus/AM - O juiz Lucas Couto Bezerra, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, mandou soltar Elias Eduardo Antunes de Souza, acusado de esfaquear uma colega de trabalho no Centro Universitário Fametro, em Manaus, em setembro de 2022.

