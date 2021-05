Justiça determina retomada de vacinação de grávidas e puérperas em Manaus

Manaus/AM – A Justiça Federal determinou a retomada da vacinação de grávidas e puérperas com ou sem comorbidades, a partir desta quarta-feira (26), em Manaus. A decisão foi assinada pela juíza Jaíza Fraxe.

O grupo deve receber as doses da Pfizer ou CoronaVac, conforme especificou a magistrada na decisão.

Antes, apenas mulheres com doenças preexistentes estavam autorizadas a receber o imunizante. A vacinação do grupo sem comorbidades chegou a ser anunciada, mas foi suspensa após recomendação do Ministério da Saúde

Para receber a vacinação, é necessário realizar um cadastro no site Imuniza Manaus. As grávidas e puérperas que ainda não tiverem realizado o cadastro devem acessar o http://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher a opção “Cadastro de Cidadão”, inserir os dados, informar no item “Categoria” se é gestante ou puérpera e, na opção “Grupo”, se tem ou não comorbidade.