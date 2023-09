Justiça arquiva ação contra aluno suspeito de ameaçar ataque na Fametro

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas determinou o arquivamento de uma ação contra um aluno da Fametro que teria supostamente ameaçado cometer um ataque e matar colegas na instituição de ensino, em abril deste ano. Na época, o jovem negou as acusações.

O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) e deferido pela juíza Silvânia Ferreira. Na decisão, a magistrada alegou que não há provas suficientes contra o jovem. "[...] é da atribuição exclusiva do Ministério Público o pedido de arquivamento do inquérito policial, o qual deve ser apreciado pelo Juiz, sendo imperativo o seu acatamento caso não existam elementos mínimos que possam embasar futura ação penal. É importante ressaltar que somente em casos extremos deve o Poder Judiciário indeferir o pedido de arquivamento", finalizou.

A investigação começou depois que policiais do Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-AM) receberam a denúncia de que o aluno teria dito a dois seguranças da instituição que executaria 10 colegas. No entanto, em depoimento, um dos seguranças negou saber das ameaças e a outra afirmou que só soube após relatos de alunos.

Na ocasião, o jovem foi preso e teve o celular, videogame e notebook apreendidos após mandados de busca e apreensão.