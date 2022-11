Juíza manda intensificar fiscalização e identificar quem está bancando bolsonaristas em frente ao CMA em Manaus

Manaus/AM - A juíza federal Jaiza Fraxe que havia determinado o fim de ilegalidades na manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), na Zona Oeste de Manaus, afirmou, em nova decisão, que no local ainda há ilegalidades e pediu por mais fiscalização.

Agentes públicos estiveram no local na manhã de quarta-feira (16) negociando com manifestantes para acabar com ilegalidades, mas, segundo a juíza, no horário da noite, por volta das 19h, algumas das mesmas irregularidades eram notadas no local, como carros tomando toda a frente do CMA e oferta de alimentação suspeita.

Ela solicitou da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas que nomeie agente para atuar como perito do juízo para realizar fiscalização contínua do local e informá-la sobre tudo que for notado de ilegal. Para a juíza Jaiza Fraxe o local ainda promove atos de “anarquia”.

“A conclusão que chego é que o movimento continua na ilegalidade, seja pela obstrução das vias, pelo oferecimento de alimentação suspeita e em desacordo com as leis, seja pela promoção de atos similares à anarquia - quando país é uma República Federativa e todos devemos obediência às leis e à Constituição. O momento é de identificação dos autores de infrações, pois que serão responsabilizados a tempo, forma e modo”, citou a juíza em decisão.

O objetiva da decisão da magistrada é que os líderes da manifestação e quem esteja promovendo alimentação e energia irregular sejam identificados para apurar possíveis ilegalidades.