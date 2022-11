Juíza autoriza exame de sanidade mental em homem que ateou fogo em lotérica de Manaus

Manaus/AM - O venezuelano Luis Domingo Siso, 60, que ateou fogo em lotérica de Manaus em agosto deste ano, fato que acabou causando a morte de três pessoas, vai passar por teste de sanidade mental, conforme ordem determinada pela juíza Dinar Fernandes, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus. Ela atendeu um pedido da defesa do acusado, que alega ser claro que o Domingo sofre de algum distúrbio psicológico ou mental.

O exame foi autorizado pela juíza no último dia 22, conforme movimentação do processo no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Enquanto o resultado não é divulgado, o processo está suspenso.

Luis Domingo foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) que pede sua condenação por homicídio, pois o atentado resultou na morte de Carlos Henrique da Silva Pontes, Stefani do Nascimento Lima e Henison Diego da Silva Mota, e ainda levou a internação da vítima Andrielen Mota de Assis. Todas as vítimas trabalhavam na lotérica.