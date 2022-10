Juíza aceita denúncia contra suspeito de esfaquear mulher na Fametro em Manaus

“Recebo a presente Denúncia, pois reconheço presentes indícios de autoria e materialidade a apontarem o réu como possível autor da infração, todavia com a cautela de não adentrar no mérito da matéria, não havendo causa para rejeita-la liminarmente”, disse a juíza.

Manaus/AM - A juíza Dinah Fernandes, da Comarca de Manaus, aceitou a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) contra Elias Eduardo Antunes, 23, pelo crime de tentativa de homicídio cometido à traição contra sua colega de trabalho no Centro Universitário Fametro, em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.