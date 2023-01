Juiz manda religar energia da Arena da Amazônia imediatamente

Manaus/AM - Atendendo pedido do Governo do Amazonas, o juiz Leoney Figlioulo Harraquian, suspendeu a medida de corte de energia da Arena da Amazônia e determinou a imediata religação do abastecimento. Caso a decisão não seja cumprida, a concessionária Amazonas Energia receberá multa de R$ 500 mil.

O juiz acolheu a alegação do Estado de que não houve aviso prévio do risco de corte por conta da dívida acumulada de mais de R$ 39 milhões, que também abrange a Arena Amadeu Teixeira.

“Verifica-se que a Concessionária requerida agiu em total dissonância ao entendimento jurisprudencial da Corte Superior e ao estabelecido pela Resolução acima mencionada ao proceder com o corte do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação escrita, específica e com entrega comprovada ao poder público competente”, explica o juiz na decisão.

Para conseguir reverter a decisão do juiz, a Amazonas Energia precisa comprovar que realizou o aviso prévio de corte no fornecimento para as duas arenas esportivas.