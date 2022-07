Jovem vai parar no hospital após ser atropelado por motorista bêbado em Manaus

Contudo, o tenente que atendeu o caso constatou o estado dele e relatou dos olhos vermelhos, forte odor de álcool em si, fala atrapalhada, além de várias latinhas de cerveja no interior do veículo. O motorista foi preso e autuado em Flagrante por Embriaguez ao Volante mais Lesão Corporal Culposa de Trânsito.

